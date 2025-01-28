Kamu görevinden ihraç edilen ve ihraç edildikten sonra emekli olan personele emeklilik tazminatı ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 16.03.2023 tarih ve bila sayılı yazısıyla bu görüşü ilgili birimlere gönderdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 14/02/2017 tarih ve 1566 sayılı yazısında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lere istinaden kamu görevinden ihraç edilen ve ihraç edildikten sonraki zamanda emekli olabilmeleri için gereken şartları taşıyarak emekliliğe ayrılan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendi kapsamındaki tazminatın ödenip Ödenmeyeceği konusunda Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 4969 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine eklenen (D) bendinde:

"(A) bendi kapsamına giren personel ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanım Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ademe hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin biliminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenir." hükmü yer almaktadır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (A) bendi kapsamına ise, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakla olan personel girmektedir.

Buna göre, söz konusu (D) bendi kapsamına girenlerden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan Ödeme hükümleri uygulananlara, emekli İken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, Sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (D) bendinde belirtilen tazminatın ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, 5414 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 205 inci maddesinde, emekli olabilmek için gerekli hizmet süreleri ve yaş hadleri belirtilmiş olup, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen tazminatın ödenebilmesi için, ilgili personelin emekli olabilmesine ilişkin gerekli hizmet süresini ve yaş haddini tamamlaması gerekmektedir.

Bu nedenle, emeklilik hakkı tanınan bir görevde bulunanlardan, kadın İştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını doldurup andan geçici 205 inci maddede belirtilen yaş hadlerini doldurmadan çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan ayrılanlara, daha sonra yaş hadlerini doldurarak emekli aylığına hak kazanmaları halinde, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendinde düzenlenen tazminatın Ödenmesinin mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.

Bu itibarla, emekli olabilmesine ilişkin gerekli hizmet süresini ve yaş haddini tamamlayan söz konusu personele kendilerine emekli aylığının bağlandığı tarihte yürürlükte bulunan gösterge ve katsayı üzerinden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendinde düzenlenen tazminatın ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

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Ahmet KANDEMİR