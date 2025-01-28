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Tüketicinin garanti çıkmazı! 'Müşteri memnuniyeti' satış yapılana kadar

Tüketicilerin en fazla şikayet ettiği konuların başında 'garanti işlemleri' geliyor. Birçok marka 'garantili' diyerek sattığı ürünlerde değişim veya iade yapmamak için işi yokuşa sürüyor. Yapılan başvuruların yüzde 40'ı reddediliyor. Tüketici dernekleri 'Her şartta hakkınızı arayın' uyarısında bulunuyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 07:20, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 07:23
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Tüketicinin garanti çıkmazı! 'Müşteri memnuniyeti' satış yapılana kadar

Tüketiciler, ürün satın alırken vadedilen garanti süreleri ve şartları sebebiyle mağduriyet yaşamaya devam ediyor. Birçok marka, satış sırasında uzun garanti süreleri verse de ürünlerde ortaya çıkan problemler karşısında değişim veya iade taleplerini reddetmek için çeşitli bahaneler öne sürüyor. Elektronik cihazlardan beyaz eşyaya, otomobillerden mobilya ve tekstil ürünlerine kadar pek çok sektörde benzer şikayetler yaşanıyor. Kaan Zenginli'nin haberine göre; Özellikle elektronik ürünlerde "kullanıcı hatası", beyaz eşyalarda "dış etkenler", giyim ve ayakkabı sektöründe ise "doğal aşınma" gerekçesiyle garanti kapsamındaki talepler sıklıkla reddediliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), şikayet siteleri ve tüketici bloglarına bu konularla ilgili yılda 100 binden fazla şikayet ulaşıyor. Fahiş gıda fiyatları ve kira artışlarından sonra en çok şikayet edilen konu, garanti süreçlerinde yaşanan mağduriyetler olarak öne çıkıyor. Ancak bu şikayetlerin sadece yüzde 8'i mahkemeye taşınıyor. Çünkü tüketiciler süreci angarya olarak görüyor ve uğraşmak istemiyor.

Markaların garantili ürünlerde değişim oranı yüzde 60 ile sınırlı kalırken, taleplerin yüzde 40'ı çeşitli gerekçelerle reddediliyor. Firmalar, değişim ve iade taleplerini reddederken sıklıkla 'kullanıcı hatası' gerekçesini kullanıyor. Bunun yanı sıra sınırlı garanti şartları, doğal aşınma ve yıpranma, teknik servis raporlarıyla tüketiciyi oyalama, fatura veya garanti belgesinin olmaması ve kullanım talimatlarına uymama iddiaları da öne sürülen bahaneler arasında yer alıyor. Tüketici dernekleri markaların garanti şartlarını tüketici aleyhine yorumladığını ve bu durumun yasal bir ihlal olduğunu belirtiyor. Dernekler, garanti mağduriyetlerinin tüketiciler için ciddi bir problem haline geldiğini ve denetimlerin artırılması gerektiğini vurguluyor.

TÜKETİCİ HAKKINI MUTLAKA ARASIN

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, gazetemize yaptığı açıklamada "Garanti problemleri en fazla şikayet aldığımız konu. Birçok marka ürününü 'garantili' etiketiyle satarken, tüketici sorun ile karşılaştığında aynı hassasiyeti göstermiyor. Mağdur olan tüketici de olayı şikayet boyutuna taşımıyor. Halbuki ki bu onların en doğal vatandaşlık hakkı. Üstelik çok kolay yöntemleri var. ALO tüketici hattı veya Tüketici mahkemeleri basit şekilde ulaşabilirler. Mutlaka haklarını aramaları gerekiyor. Yaşanan sürecin dava boyutuna ulaşması durumunda dahi, tüketicilere herhangi bir ücret çıkmıyor. Bilirkişi incelemesi ücretini bile devlet karşılıyor. Tüketici Kanunu'nda 'garanti konusuyla' ilgili özel hükümler yer alıyor. Markanın verdiği garanti süresi aşılmış olsa dahi, üründen kaynaklı bir problem olursa 10 yıl geriye dönük kadar değişim imkanı tanınıyor" diye konuştu.

MARKALARIN EN FAZLA ÜRETTİĞİ BAHANELER

  • Kullanıcı hatası iddiası
  • Teknik servis raporlarıyla oyalama
  • Yanlış veya eksik bilgilendirme
  • Yan Sanayi veya yetkisiz müdahale iddiası
  • Kullanım kılavuzuna uyulmaması iddiası
  • Doğal aşınma ve yıpranma konusu
  • Garanti süresinin bittiği söylemi
  • Faturanın ve garanti belgesinin kaybolması
  • Sürecin bilinçli olarak zorlaştırılması

EN ÇOK ŞİKAYET ALAN SEKTÖRLER

  • Elektronik ve teknoloji
  • Beyaz eşya ve ev aletleri
  • Otomotiv sektörü
  • Mobilya ve dekorasyon
  • Giyim ve ayakkabı
  • Sağlık ve kozmetik

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