Libya'nın enerjisini Türkiye dönüştürecek

Yaklaşık 7 milyon nüfusa sahip Libya'da artan elektrik talebi, petrol ve doğal gaz santrallerine dayalı üretim kapasitesini aşıyor. Ülke, artan talebi karşılayabilmek için enerji portföyünde yenilenebilir enerji kaynaklarının, özellikle de güneş ve rüzgar enerjisinin payını artırmayı planlıyor. kapsamında 2035 sonuna kadar 4 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Libya, bu konudaki teknoloji açığını, stratejik ortağı Türkiye'nin bilgi ve yatırım desteğiyle gidermeyi planlıyor.

TÜRK ŞİRKETLERİNİ TEŞVİK EDİYORUZ

Libya Yenilenebilir Enerji Kurumu Başkanı Abdusselam el-Ensari, elektrik ve yenilenebilir enerji alanlarında Türk şirketleriyle iş birliğinde olduklarını belirterek, "Yenilenebilir enerji stratejimiz kapsamında, farklı ülkelerden şirketlerle çalışmayı planlıyor, Türk şirketlerine öncelik veriyoruz. İki ya da üç büyük Türk şirketiyle birden fazla proje üzerine görüştük. Bu ilişkileri güçlendirmeyi ve bu şirketlerle gerçek projelere başlamayı umuyoruz" dedi. Türk şirketlerini Libya'ya gelmeye teşvik ettiklerini söyleyen Ensari, "Burada çok sayıda fırsat var ve bu şirketleri ağırlamaktan mutluluk duyarız" diye konuştu.

YATIRIM İÇİN ÖZEL ALAN TAHSİS EDİLDİ

Libya Elektrik ve Yenilenebilir Enerji İşlerinden Sorumlu Başbakan Danışmanı Usame ed-Durat da yenilenebilir enerjide iş birliği konusunda birçok Türk şirketiyle iletişim kurduklarını ve toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi. Durat, yenilenebilir enerji alanındaki bilgi birikimi ve tecrübelerinin Libya'ya transferi için Türk şirketleriyle bir mutabakat zaptı imzaladıklarını belirterek, Türk şirketlerinin özellikle güneş panelleri ve rüzgar türbinleri üretimi konusunda öncü olduğunu vurguladı. Durat, Doğu Trablus'ta yenilenebilir enerji yatırımları için özel bir alan tahsis edildiğine değinerek, "Türk şirketleri, bu yatırım projelerin hayata geçirilmesinde büyük rol oynayacaktır" ifadesini kullandı. Durat, ülkeler arası elektrik bağlantı hatları konusunda bir komite oluşturulmasının planlandığını belirterek, şunları kaydetti: "Bu kapsamda, bazı Güney Avrupa ve Akdeniz ülkeleriyle mutabakat zaptları imzalandı. Türkiye ile elektrik bağlantısına gelince, bunun Libya'ya yakın bir ülke üzerinden gerçekleşeceğini ve enerji transferinin bu ülke üzerinden Libya ile Türkiye arasında yapılacağını düşünüyoruz."