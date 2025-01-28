Suriye gümrük vergisini düşürdü: 269 farklı ürünü kapsıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin ihracatta öne çıkan; un, tavuk yumurtaları, mısır, demir çelikten eşya, süt ve krema ile hijyenik ürünlerin de bulunduğu 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptığını söyledi. Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni'nde konuşan Bakan Bolat, Suriye'de eski rejimin yıkılmasının ardından Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir sayfanın açıldığını söyledi. 11 Ocak'ta Suriye yönetiminin yürürlüğe koyduğu tek gümrük rejimi uygulamasının, art niyetli çarpıtmalar sonucunda kamuoyunda bir kafa karışıklığı doğurduğunu dile getiren Bolat, "Ortada Türkiye'ye yönelik alınmış bir karar şeklinde sunulmaya çalışılan bir durum kesinlikle yok" dedi.

HABUR'DAN TİCARET İDDİALARI ASILSIZ

Bolat, Habur Sınır Kapısı'ndan yapıldığı iddia edilen ticarete ilişkin de değerlendirmede bulunan Ömer Bolat, şunları söyledi: "Irak'a açılan kapımız olan Habur'dan, Kuzey Irak üzerinden Suriye'ye yönelik ihracat yapıldığı ve bunun da terör örgütlerine menfaat sağladığı şeklindeki iddia çirkin ve mesnetsizdir, iftiradır. Her gün Habur'dan yapılan çıkışları kontrol ediyoruz. Mal sevkiyatında mutat akışın üzerinde önemli bir artış yok. Zaten Kuzey Irak'a girdiği zaman da çok yüksek oranlı gümrük vergileri ödemek zorunda. Oradan Suriye'ye geçişinde de gümrük vergisi ödemek zorunda. Dolayısıyla kulaktan dolma sözlere itibar edilmemesi gerekiyor."

9 MİLYON BEYANNAME İLE REKOR KIRDIK

Geçtiğimiz yılı 262 milyar dolarlık mal ve 114 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla kapattıklarını ifade eden Bakan Bolat, "İthalatımızı eklediğimizde 606 milyar dolarlık mal ihracatı-ithalatı işlemini ile yaklaşık 170 milyar dolarlık da hizmetler ticareti işlemi gümrüklerimizden geçiyor" diye konuştu. Geçtiğimiz yıl 5,5 milyon ihracat, 3,5 milyon da ithalat beyannamesinin gümrüklerden geçtiğini söyleyen Bolat, toplamda 9 milyon gümrük beyannamesi işlemiyle bir rekora imza atıldığını vurguladı. Geçen yıl gümrük müdürlüğü sayısının 158'e yükseldiğini bildiren Bolat, "Bu yıl Adana Ceyhan, Konya Ereğli, Sakarya Karasu, Bingöl ve Düzce il gümrük müdürlüklerimizi de faaliyete geçirerek bu sayıyı 163'e çıkaracağız" dedi.

E-Tır altyapısına geçiş çalışmaları sürüyor

Gümrüklerde dijitalleşme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 itibarıyla Türkiye'den çıkan 1 milyon, Türkiye'ye gelen yaklaşık 800 bin transit beyanının Ortak Transit Sistemi'yle (NCTS) yürütüldüğünü belirtti. Bolat, "78 ülkenin taraf olduğu Tır sisteminde basılı Tır karneleri yerine e-Tır adı verilen elektronik altyapıya geçmek için de çalışmalarımız devam ediyor. Hava yolu işlemlerinin dijitalleştirilmesi kapsamında da Havayolu Gümrük Beyan Sistemi'ne ilişkin uygulamayı hizmete almış bulunuyoruz" açıklamasında bulundu. Ömer Bolat, 6 bin 133 firmanın tescil edilen 20 bin 378 gümrük beyannamesinin de ikincil kontrole tabi tutulduğunu, bunun sonucunda da 6,8 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini dile getirdi.