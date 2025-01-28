Sokak röportajında Cumhurbaşkanına hakaret tutuklaması
Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajında hakaret eden N.K.'nin tutuklandığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 07:35, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:47
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen kişinin tutuklandığını bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden yayımlanan sokak röportajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişinin N.K. olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Cumhurbaşkanına hakaret suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.