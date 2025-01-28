Naci Görür büyük deprem için uyardı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından uyarılarda bulunarak "Nilüfer/Bursa'da 4.1 deprem oldu. Sağ yönlü Uluabat Fay zonu içinde. Bu zon yavaş stres biriktiriyor. En son büyük depremi (7'den büyük) 1855 yılında oluşturdu. Büyük can ve mal kaybına sebep oldu. Bu fayların ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz. Ayrıntılı incelenmesi gerekir" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları sonrası bölgedeki fay hatlarının düzenli olarak incelenmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.