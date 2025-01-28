CHP'den istifa eden Serkan Güvenç AK Parti'ye geçti

AK Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen belediye meclis üyesi Serkan Güvenç'e teşekkür etti.

"ALINAN KARARLARI, BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

İlçenin gelişmesi ve sorunların çözülmesi için bu yola çıktıklarını belirten Kaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "

Vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güzel bir kentte yaşaması için belediye meclisimizde birlikte karar alacak ve alınan kararları, birlik ve beraberlik içerisinde hayata geçireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İncirliovamız için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, tartışmalı şekilde İyi Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçmişti. Kaya'nın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.