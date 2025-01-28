Anderson Talisca İstanbul'a indi, Fenerbahçe formasını giydi

Ara transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe Diego Carlos'u Aston Villa'dan kadrosuna katarken; Milan Skriniar'ı da sağlık kontrolünden geçirdi.

Fenerbahçe son olarak bir süredir duyurmaya hazırlandığı Anderson Talisca'yı da resmen açıkladı.

Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Anderson Talisca İstanbul'da.



Transferi konusunda anlaşmaya vardığımız Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi. pic.twitter.com/LZjCkUldEf Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 27, 2025

ANLAŞMA 1.5 YILLIK

Sarı-lacivertlilerin, Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, bu akşam İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak olan yıldız futbolcunun 2026 yılına kadar sürecek bir anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Anderson Talisca ayrıca Fenerbahçe'de 94 numaralı formayı giyecek.

UÇAKTAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Brezilyalı yıldız, İstanbul'a geliş yolunda uçaktan sevgilisiyle beraber fotoğraf paylaştı.

FENERBAHÇE: YENİ EVİN SENİ BEKLİYOR

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın uçaktan fotoğrafını paylaşarak "Yeni evin seni bekliyor" ifadelerinin yer aldığı bir gönderi paylaştı.