Anderson Talisca İstanbul'a indi, Fenerbahçe formasını giydi
Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın transferini resmen duyurdu. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Talisca sarı-lacivert formayı giydi. İşte transferin ayrıntıları...
Ara transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe Diego Carlos'u Aston Villa'dan kadrosuna katarken; Milan Skriniar'ı da sağlık kontrolünden geçirdi.
Fenerbahçe son olarak bir süredir duyurmaya hazırlandığı Anderson Talisca'yı da resmen açıkladı.
Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Anderson Talisca İstanbul'da.Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 27, 2025
Transferi konusunda anlaşmaya vardığımız Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi. pic.twitter.com/LZjCkUldEf
ANLAŞMA 1.5 YILLIK
Sarı-lacivertlilerin, Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi.
İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, bu akşam İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak olan yıldız futbolcunun 2026 yılına kadar sürecek bir anlaşmaya varıldığı öğrenildi.
Anderson Talisca ayrıca Fenerbahçe'de 94 numaralı formayı giyecek.
UÇAKTAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Brezilyalı yıldız, İstanbul'a geliş yolunda uçaktan sevgilisiyle beraber fotoğraf paylaştı.
FENERBAHÇE: YENİ EVİN SENİ BEKLİYOR
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın uçaktan fotoğrafını paylaşarak "Yeni evin seni bekliyor" ifadelerinin yer aldığı bir gönderi paylaştı.