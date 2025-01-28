24 ilde DEAŞ'a operasyon: 100 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "24 ilde IŞİD Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından son 1 haftadır devam eden "GÜRZ-41" ve "GÜRZ-42" operasyonlarımızda; 100 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı" açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Tüm Terör odaklarına karşı 'Terörü kaynağında yok etme' stratejimizle; Emniyetimiz, Jandarmamız ve İstihbarat Birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; Ankara, Antalya, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova, Amasya, Çanakkale, Diyarbakır, Kayseri, Kırıkkale, Elazığ ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, erör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandası yaptıkları tespit edildi. " ifadesini kullandı.