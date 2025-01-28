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Türkiye'de işçilerin sadece yüzde 14,8'i sendika üyesi

Türkiye'de 16 milyon 864 bin 733 işçiden sadece 2 milyon 524 bin 547'sinin sendika üyeliği bulunuyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 08:26, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 08:27
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Türkiye'de işçilerin sadece yüzde 14,8'i sendika üyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2025 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 16 milyon 864 bin 733 işçiden yüzde 14,97'sine denk gelen 2 milyon 524 bin 547'si herhangi bir işçi sendikasına üye.

Toplam 20 iş kolu arasında en fazla işçinin yer aldığı iş kolu 4 milyon 469 bin 945 işçiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu. Bunu, 1 milyon 987 bin 733 işçiyle "metal" ve 1 milyon 741 bin 475 işçiyle "inşaat" iş kolları izledi.

Türk-Metal Sendikası sahip olduğu 293 bin 829 üyeyle tüm işçi sendikaları arasında ilk sırada yer aldı. Türk-Metal Sendikasını, 280 bin 769 üyeyle Hizmet-İş, 224 bin 289 üyeyle Öz Sağlık-İş takip etti.

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