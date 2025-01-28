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Sağlık Bakanlığı'ndan teftiş seferberliği: Yeni denetim sistemi devrede

Kamu hastanelerinde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla, Sağlık Bakanlığı 7 pilot ilde yeni denetim sistemini devreye soktu. Kritik birimlere odaklanan denetimlerde bilimsel komisyonlar da sürece dahil edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 08:56, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:00
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Sağlık Bakanlığı'ndan teftiş seferberliği: Yeni denetim sistemi devrede

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, Cumhurbaşkanlığı'nın "Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesine" dair genelgesi kapsamında kapsamlı bir teftiş seferberliği başlatıldı. Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, güncellediği teftiş rehberiyle denetim süreçlerini daha etkili hale getirdi.

7 PİLOT İLDE DENETİMLER BAŞLATILDI

7 pilot ilde başlatılan denetimlerde, özellikle acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik alanlara odaklanıldı. Pilot çalışmaların ardından yeni denetim sistemi tüm sağlık tesislerine uygulanacak.

Ayrıca Bakanlık, denetim sürecine bilimsel bir bakış açısı kazandırmak için Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'na ek olarak 20 farklı branşta Bilimsel Komisyonlar oluşturdu. Bu komisyonlar, klinik rehberler ve denetim kılavuzları hazırlayarak, sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmayı hedefliyor. Denetim sonuçları komisyonlar tarafından incelenecek ve gerekli iyileştirmeler yapılacak.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için denetim mekanizmasını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

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