İstanbul'da zehir tacirlerine operasyonda 5 gözaltı

Evdeki aramada, tabanca, 7 fişek, 2 hassas terazi, çok sayıda kilitli plastik poşet ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilçedeki bir evde bulunduğu tespit edilen, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenlendi.

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