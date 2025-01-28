İstanbul'da zehir tacirlerine operasyonda 5 gözaltı
İstanbul Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 09:29, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:31
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilçedeki bir evde bulunduğu tespit edilen, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Evdeki aramada, tabanca, 7 fişek, 2 hassas terazi, çok sayıda kilitli plastik poşet ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Savcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 2 zanlı ise aranıyor.