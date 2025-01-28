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En fazla üyeye sahip olan sendikalar belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla işçi ve sendika istatistiklerini içeren tebliği Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre, Türkiye'de toplam 16 milyon 864 bin 733 işçi bulunurken, bunların 2 milyon 524 bin 547'si sendikalara üye olarak kaydedildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 09:44, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:45
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En fazla üyeye sahip olan sendikalar belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ocak Ayı Sendika İstatistiklerini Açıkladı

En Fazla Üyeye Sahip Sendikalar:

Türk Metal: 293 bin 829 üye

Hizmet-İş: 280 bin 769 üye

Öz Sağlık-İş: 224 bin 289 üye

Genel-İş: 171 bin 348 üye

Belediye-İş: 126 bin 182 üye

Tez Koop-İş: 126 bin 431 üye

Koop-İş: 124 bin 95 üye

En Fazla İşçinin Bulunduğu İş Kolları:

Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar: 4 milyon 469 bin 945 işçi

Metal: 1 milyon 987 bin 733 işçi

İnşaat: 1 milyon 741 bin 475 işçi

Basın, yayın ve gazetecilik sektöründe toplam 96 bin 711 işçi yer alırken, sendika üyelikleri şu şekilde dağıldı:

Medya İş: 7 bin 277 üye

Basın İş: 2 bin 400 üye

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS): 1.975 üye

DİSK Basın İş: 1.004 üye

Bu veriler, sendikalara üyelik oranının toplam işçi sayısına göre hala düşük olduğunu ortaya koyarken, en fazla üyeye sahip sendikalar arasında Türk Metal ve Hizmet-İş'in ön planda olduğu görüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre, Türkiye'de 16 milyon 864 bin işçiden sadece 2 milyon 524 bininin sendika üyesi olduğu belirlendi. En fazla üyesi olan sendika ise Türk Metal oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının istatistiklerine göre, Ocak ayı itibariyle 16 milyon 864 bin 733 işçiden, 2 miyon 524 bin 547'sinin sendikalara üyeliği bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2025 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 16 milyon 864 bin 733 işçiden, 2 miyon 524 bin 547'sinin sendikalara üyeliği bulunuyor.

İşte Sendikaların üye sayısı

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