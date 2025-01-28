Dolar günü 35,76 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,7340 35,7350 35,7660 35,7670 Avro 37,6300 37,6310 37,3190 37,3200 Sterlin 44,6900 44,7000 44,4500 44,4600 İsviçre frangı 39,7750 39,7850 39,4800 39,4900 ANKARA ABD doları 35,7040 35,7840 35,7360 35,8160 Avro 37,5900 37,6700 37,2790 37,3590 Sterlin 44,6300 44,8400 44,3900 44,6000