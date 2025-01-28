Dolar günü 35,76 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 35,76 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 17:27, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 17:27
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,7340
|35,7350
|35,7660
|35,7670
|Avro
|37,6300
|37,6310
|37,3190
|37,3200
|Sterlin
|44,6900
|44,7000
|44,4500
|44,4600
|İsviçre frangı
|39,7750
|39,7850
|39,4800
|39,4900
|ANKARA
|ABD doları
|35,7040
|35,7840
|35,7360
|35,8160
|Avro
|37,5900
|37,6700
|37,2790
|37,3590
|Sterlin
|44,6300
|44,8400
|44,3900
|44,6000