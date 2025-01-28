Amasya Belediyesi: Risk taşıyan asansörler kullanıma kapatılacak

Amasya Belediyesi, güvenli kent için dikkat çeken bir karar aldı. Buna göre kırmızı etiketli ve risk barındıran asansörler kullanıma kapatılacak.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Asansör denetim firması tarafından yapılan periyodik kontroller sonucunda kullanıma uygun olmayan ve ciddi güvenlik riskleri taşıyan kırmızı etiket ile işaretlenen asansörlerin faaliuetleri, halkımızın güvenliğini sağlamak amacıyla durdurulacak ve kullanıma kapatılacaktır" açıklamasını yaptı.

Sevindi karara yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek durumların önüne geçmek adına alınan bu tedbirlere hassasiyet göstermenizi rica ederiz.