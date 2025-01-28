Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 yabancı uyruklu yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 10:12, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 10:12
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, yurda yasa dışı yollarla giren 19 Afganistan ve Pakistan uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.