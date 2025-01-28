Vatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı.

Buna göre, 2025 yılı Ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4 seviyesine geriledi.

Reel sektör için ise 3,8 puan azalarak yüzde 43,8 seviyesine, hanehalkı için 4,3 puan azalarak yüzde 58,8 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,5 puan artarak yüzde 30,8 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde ediliyor.