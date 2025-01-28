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MİT'ten gençlere kriptolu kariyer çağrısı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), "Bu kariyer bir hayal ürünü değil" sloganıyla yeni bir kariyer videosu yayınladı. Koordineli çalışma vurgusunun dikkat çektiği videoda, istihbarat uzmanından mühendis kadrosuna kadar birçok alanda görev alacak adaylara hitap ediliyor. Teknolojiyi ön planda tutan videoda, gençlere "Sezar şifreleme" ve "HTML kodlama" yöntemiyle kriptolu mesajlar da gönderildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 10:23, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:09
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MİTte Kariyer Fırsatları


Başarılı birçok operasyona imza atan Milli İstihbarat Teşkilatında kariyer yapmak birçok gencin hayali. İşte o hayal için Milli İstihbarat Teşkilatı, "Bu kariyer bir hayal ürünü değil" ana teması ile yeni bir kariyer videosu yayınladı.

Koordineli Çalışma Vurgusu

MİTin yeni kariyer videosu; cep telefonuna MİT personel alacak son dakika haberinin düşmesi üzerine bir gencin Teşkilatta çalıştığını hayal etmesi ile başlıyor. Bir gencin hayali üzerinden anlatılan videoda, MİTin bir önceki "Peşindeyiz" videosundan farklı olarak, kurum içindeki farklı başkanlık ve uzmanlıkların birbiri ile nasıl koordineli çalıştığı anlatılıyor. Farklı çalışma konularının, tek bir amaç için ortak bir çerçevede buluşularak nasıl operasyonel faaliyete dönüştürüldüğü gösteriliyor.

Başvuru Yapabilecek Kadrolar

  • Analist
  • İstihbarat Uzmanı
  • Dil Uzmanı
  • MühendisTeknik Personel
  • İHA Personeli
  • Takip Memuru


Yeni yayınlanan kariyer videosunda Teşkilat içinde yer alan her kadronun her alanda birlik içinde çalıştığı vurgulanıyor.

Kripto Mesajlı Kariyer Videosu

Teknolojiyi en ileri seviyede kullanan Milli İstihbarat Teşkilatı bunu kariyer videosuna da taşıdı. Yeni kariyer videosunda kriptolojiye de yer verildi. Genç beyinlere "Sezar şifreleme" ve "HTML kodlama" yöntemi ile çözecekleri bir mesaj verildi. Ayrıca, videoda mesajın bilinçaltına yerleşmesinin sağlandığı "25. Kare" tekniği de kullanıldı.

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