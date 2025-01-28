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Bakanlıktan, 'emekliye un çorbası, Bakan'a sosyete mantısı haberi'ne sert açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sözcü Gazetesi'nin 'emekliye un çorbası, Bakan'a sosyete mantısı' haberini kasıtlı ve çarpıtılmış olarak nitelendirdi ve hukuki yollara başvuracağını duyurdu. Bakanlık, haberin, kamu çalışanlarına yönelik yemek yardımı konusunda yanıltıcı bilgi içerdiğini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 10:32, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:15
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Bakanlıktan, 'emekliye un çorbası, Bakan'a sosyete mantısı haberi'ne sert açıklama

Bakanlık, Sözcü Gazetesini Eleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sözcü Gazetesinde Deniz Ayhan imzasıyla yayımlanan "Emekliye un çorbası Bakana sosyete mantısı" başlıklı haberle ilgili basın duyurusu yayımladı. Bakanlık, söz konusu haberi "son derece kasıtlı, çarpıtılmış ve zorlama" olarak değerlendirdiğini belirtti.

Yönetmelik ve Uygulama

Açıklamada, haberin, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği çerçevesinde tüm kamu kurumlarında uygulanan öğle yemeği yardımını çarpıtarak kamuoyuna sunduğu ifade edildi. Yönetmelik kapsamında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli personelin yemek ihtiyacının hizmet alımı yöntemiyle karşılandığı, bu uygulamanın yıllardır tüm kamu kurumlarında rutin şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Manipülasyon ve Tepki

Bakanlık açıklamasında, haberin Sayın Bakana ait olmayan görüntülerle manipüle edilerek algı yaratılmaya çalışıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

  • "Algı çalışmasını ve itibar suikastını kınıyoruz"
  • "Bakanlığımız personeline sunulan öğle yemeğini, Sayın Bakanımızın özel menüsü gibi sunmak, bunu da kolaj diyerek Sayın Bakanımıza ait olmayan suni bir görüntüyle vermek, art niyetli bir girişimdir.
  • Sözcü Gazetesinin son dönemde Sayın Bakanımızı hedef alarak yürüttüğü algı çalışmasını ve itibar suikastını kınıyoruz.
  • Bu art niyetli haberle ilgili hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."


Hukuki Yollara Başvuru

Bakanlık, kamuoyuna yapılan yanlış bilgilendirmeler konusunda gerekli tedbirlerin alınacağını ve bu tür çarpıtmaların hukuki yollarla takip edileceğini vurguladı.

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