3 İETT otobüsü kazaya karıştı: Yaralılar var
İstanbul Başakşehir'de aynı noktada 3 İETT otobüsü ve mikser aracının karıştığı 2 farklı kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 10:54, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:02
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen İETT otobüsü, Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde beton pompası aracıyla çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kazaya müdahale ettiği sırada aynı caddede başka bir İETT otobüsü, önünde ilerleyen İETT otobüsüne çarptı.
Kazalarda yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.