3 İETT otobüsü kazaya karıştı: Yaralılar var

Ekiplerin kazaya müdahale ettiği sırada aynı caddede başka bir İETT otobüsü, önünde ilerleyen İETT otobüsüne çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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