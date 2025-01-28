Devlet Bahçeli konuşmasında gözyaşlarını tutamadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

KARTALKAYA'DAKİ YANGIN FACİASI

Konuşmasının bir kısmında Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında hayatını kaybeden çocukların isimlerini sayan MHP lideri Bahçeli, gözyaşlarını tutamadı.

"DEĞERSİZ TARTIŞMALARDAN BİR ŞEY ANLAYAN VAR MI?"

Bahçeli, "Ortada dehşet uyandıran bir enkaz varken hiç olmaması gereken siyasi dalaşmaların karşılıklı sataşmaların ur gibi etrafı sarması insanlığımızı utandıracak boyuttadır. Değersiz tartışmalardan bir şey anlayan var mı? 78 vatan evladının hesabını kim ya da kimler verecek? Yangında kimin sorumluluğu buluyorsa hesabını vermesi kaçınılmaz adalet ve hukuk gereğidir. Otel sahibinden, il özel idaresine, belediyeden ilgili bakanlığa kadar, vebalini kurumsal ya da kişisel olarak uhdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler." dedi.

"GRAND KARTAL OTEL YANGINI BİR CİNAYET"

Devlet Bahçeli, Grand Kartal Otel yangınının faciadan fazla, bir cinayet olduğunu söyledi.

"DEVLET DENETLEME KURULU DEVREYE GİRSİN"

Bahçeli, "Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu devreye acilen girerek çok yönlü inceleme ve soruşturmayı bir an evvel ikmal etsin." ifadesini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, Bolu Belediyesi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile valiliğin sorumluluktan uzak duruşunu doğru bulmadığını söyledi.

Bahçeli şöyle konuştu:

"Bolu Belediyesi'nin yangını siyasi karambole getirme arayışını, ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiriden imtina etmesini, valilik ve il özel idaresinin sorumluluk alanından uzak olduğu duruşunu doğru bulmadığımızı açıklamak mecburiyetindeyim."



"ERKEN SEÇİM HAYALİ BİR BEKLENTİ"

MHP lideri Bahçeli, erken seçimin hayali bir beklenti olduğunu ve seçimlerin zamanında yapılacağını belirtti.

"BEKLENEN ÇAĞRI BİR AN ÖNCE YAPILSIN"

DEM Parti İmralı heyetinin, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmelere de değinen Bahçeli, "DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye önşartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir. Ne mutlu terörsüz Türkiye'nin doğumuna." diye konuştu.