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Siirt Belediye Eşbaşkanı Sofya Alağaş'a hapis cezası

Siirt Belediye Eşbaşkanı Sofya Alağaş'a yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 11:27, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 14:38
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Gazetecilik faaliyeti yürüttüğü dönemde hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla dava açılan Siirt Belediye Eşbaşkanı Sofya Alağaş'ın yargılandığı davanın 7'nci duruşması görüldü.

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Alağaş'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Duruşmaya Sofya Alağaş katılmazken, avukatları Resul Tamur ve Pirozhan Karali Güler hazır bulundu. Siirt Belediye meclis üyeleri, Siirt ilçe, belde belediye eşbaşkanları, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Siirt ve Diyarbakır il, ilçe örgütleri, Diyarbakır Barosu, Siirt Baro Başkanı Muhammet Alptekin, Almanya Büyükelçiliği, DEM Partili milletvekilleri de duruşmaya izleyici olarak katıldı.

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