Burak Yılmaz Süper Lig ekibine imza atıyor

Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-4 yenen Kasımpaşa, ligde 25 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.

Yılmaz, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da ise 21 maça çıkmış ve 0.90 ortalama elde etmişti.

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