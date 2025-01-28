Burak Yılmaz Süper Lig ekibine imza atıyor
Hakan Keleş ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da Burak Yılmaz dönemi başlıyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da 5-4'lük Hatayspor galibiyeti sonrası teknik direktör Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.
HT Spor'un haberine göre; Kasımpaşa'da Burak Yılmaz dönemi başlıyor.
Lacivert beyazlı ekibin başkanı Fatih Saraç, 39 yaşındaki teknik direktörle anlaşma sağladı. Kısa sürede resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
YILMAZ'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Yılmaz, Şenol Güneş'in yanında hocalık kariyerine başlamış Güneş'in ayrılığı sonrası Beşiktaş'ın başına geçmişti. Yılmaz Beşiktaş'ta 6 maça çıktıktan sonra ayrılmıştı.
Yılmaz, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da ise 21 maça çıkmış ve 0.90 ortalama elde etmişti.
Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-4 yenen Kasımpaşa, ligde 25 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.