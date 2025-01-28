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İpotekli konut satışları geçen yıl dip yaptı

Geçen yıl ipotekli konut satış adedi 158 bin, kredili satışların toplamdan aldığı pay ise yüzde 10,7 ile verilerin açıklanmaya başlandığı 2013'ten bu yana en düşük düzeyde kaldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 11:44, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:39
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İpotekli konut satışları geçen yıl dip yaptı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin açıkladığı konut satış istatistiklerinden derlenen verilere göre, 2024 yılında 1 milyon 478 bin 25 adet konut satılırken, bunların 158 bin 486'sı ipotekli gerçekleşti. Böylece kredili satışların toplamda aldığı pay yüzde 10,7'de kaldı.

Bu sayı, verilerin açıklanmaya başlandığı son 12 yılda görülen en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Buna rağmen konut satış adedi en yüksek dördüncü veri oldu.

İpotekli satışların toplamdan aldığı pay bir önceki yıl yüzde 14,5, 2022'de yüzde 18,9, 2021'de yüzde 19,7, 2020'de yüzde 38,2, 2019'da ise yüzde 24,7 şeklindeydi. Son 12 yılda kredili satışların oran olarak en yüksek gerçekleştiği yıl yüzde 39,8 ile 2013'te görüldü. Söz konusu yılda ipotekli satış adedi ise 460 bin 112'ydi.

İpotekli satışlar en fazla 2020'de görüldü

Türkiye genelinde adet bazında en yüksek ipotekli konut satışı 573 bin 337 ile 2020'de görüldü. Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı ve sokağa çıkma yasağı gibi önlemlerin alındığı 2020 yılının haziran ayında kamu bankalarınca başlatılan düşük faiz oranları yüksek satış adetlerinde etkili oldu. Söz konusu dönemde konut kredisi oranları birinci elde yüzde 0,64'e, ikinci elde ise yüzde 0,74'e çekilmiş ve bu sayede 2020'de tüm zamanların yıllık rekoru kırılmıştı.

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