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Bakan Şimşek: Enflasyonu Kalıcı Olarak Düşüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın açıkladığı Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini yorumlayarak, enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürüp vatandaşların alım gücünü artıracaklarını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 11:47, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:49
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Bakan Şimşek: Enflasyonu Kalıcı Olarak Düşüreceğiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için gerilediğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, konuyu sosyal medya hesabında değerlendirdi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

TCMB açıkladı! Ocak ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri oldu

Buna göre, ocakta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4, reel sektör için 3,8 puan düşerek yüzde 43,8 ve hanehalkı için 4,3 puan gerileyerek yüzde 58,8 seviyesine indi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı geçen aya göre 4,5 puan artarak, yüzde 30,8 oldu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK DEĞERLENDİRME

Bakan Şimşek enflasyon beklentilerine yönelik oranların açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden önemli değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti:

Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Ocak piyasasının 12 ay sonrasında yıllık enflasyon oranı yüzde 25,4 seviyesinde. 2024 yılının mayıs ayına göre 12 ay sonrasında beklenti hanehalkında 17 sayı ve makara performansı 12 puanla iyileşti. Ancak beklentiler halen enflasyon görünümüne göre yüksek. Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşün daha fazla destekleneceğini öngörüyoruz. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşların alım gücünü artıracağız.

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