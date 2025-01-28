UEFA Avrupa Ligi maçlarının hakemleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde kader gecesi... Son hafta karşılaşmalarında Twente - Beşiktaş, Midtjylland -Fenerbahçe ve Ajax-Galatasaray arasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 12:50, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 12:52
UEFA Avrupa Ligi'nde kader haftası... Temsilcilerimiz perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında kader maçına çıkacak.
UEFA, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
İşte temsilcilerimizin oynayacağı müsabakaları yönetecek hakemler:
30 Ocak Perşembe:
23.00 | Midtjylland - Fenerbahçe | Luis Godinho (Portekiz Futbol Federasyonu)
23.00 | Ajax - Galatasaray | Jesus Gil Manzano (İspanya Futbol Federasyonu)
23.00 | Twente - Beşiktaş | Szymon Marciniak (Polonya Futbol Federasyonu)