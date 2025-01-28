Ticaret Bakanlığı 351 işletmeden savunma istedi

Boluda yaşanan otel yangını faciasının ardından yangın söndürme ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı öne sürülmüştü. Bu iddialar üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, Türkiyede bu alanda faaliyet gösteren 77 ilde bulunan 395 firmada denetleme yaptı.



Ticaret Bakanlığı Denetim Yaptı



Denetlemeye ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Ticaret Bakanlığı, yangın malzemesi denetimleri kapsamında 395 işletme ve 5 bin 154 yangın malzemesi ürününün denetlendiğini duyurdu.



351 İşletme Savunma İstendi





Bakanlık, yangın malzemesi denetimleri kapsamında Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısının da 351 olduğunu açıkladı.



