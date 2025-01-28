Ticaret Bakanlığı 351 işletmeden savunma istedi
Ticaret Bakanlığı 77 ilde yangın malzemesi alanında faaliyet gösteren 395 işletmenin 5154 ürününü denetledi. 395 firmanın 351'i Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 12:56, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 14:02
Boluda yaşanan otel yangını faciasının ardından yangın söndürme ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı öne sürülmüştü. Bu iddialar üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, Türkiyede bu alanda faaliyet gösteren 77 ilde bulunan 395 firmada denetleme yaptı.
Ticaret Bakanlığı Denetim Yaptı
Denetlemeye ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Ticaret Bakanlığı, yangın malzemesi denetimleri kapsamında 395 işletme ve 5 bin 154 yangın malzemesi ürününün denetlendiğini duyurdu.
351 İşletme Savunma İstendi
- Bakanlık, yangın malzemesi denetimleri kapsamında Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısının da 351 olduğunu açıkladı.
Yangın Malzemesi Denetimleri Hakkında Basın DuyurusuT.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) January 28, 2025
(28.01.2025) pic.twitter.com/9NgwYsLjtq