Dev banka küçülmeye gidiyor! Çalışanlara mesaj gitti, kapatıyorlar
Dünyaca ünlü dev banka HSBC, dikkat çeken bir karar aldı. Yeniden yapılanmaya giden dev banka, Avrupa ve ABD'deki bazı yatırım bankacılığı birimlerini kapatacak. Şirket durumu çalışanlarına iletti.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 13:26, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 13:27
HSBC'den yeniden yapılanma planına ilişkin bir açıklama geldi. HSBC Holdings İcra Kurulu Başkanı Georges Elhedery'nin devam eden yeniden yapılandırma planının bir parçası olarak küçülme adımları atıyor.
HSBC bu kapsamda Avrupa, Birleşik Krallık ve Amerika'daki yatırım bankacılığı operasyonlarının bazılarını sonlandıracak.
ÇALIŞANLARINA BİLDİRDİLER
Şirket, çalışanlarına gönderdiği bir iç yazıda, "Asya ve Orta Doğu'da daha odaklı birleşme ve satın alma ve sermaye piyasası yeteneklerini koruyacağız ve Avrupa, Birleşik Krallık ve Amerika'daki bu faaliyetleri sonlandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.