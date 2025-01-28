Dev banka küçülmeye gidiyor! Çalışanlara mesaj gitti, kapatıyorlar

HSBC'den yeniden yapılanma planına ilişkin bir açıklama geldi. HSBC Holdings İcra Kurulu Başkanı Georges Elhedery'nin devam eden yeniden yapılandırma planının bir parçası olarak küçülme adımları atıyor.

HSBC bu kapsamda Avrupa, Birleşik Krallık ve Amerika'daki yatırım bankacılığı operasyonlarının bazılarını sonlandıracak.

ÇALIŞANLARINA BİLDİRDİLER

Şirket, çalışanlarına gönderdiği bir iç yazıda, "Asya ve Orta Doğu'da daha odaklı birleşme ve satın alma ve sermaye piyasası yeteneklerini koruyacağız ve Avrupa, Birleşik Krallık ve Amerika'daki bu faaliyetleri sonlandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.