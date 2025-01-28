Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 3 tutuklama

MEB yapay zeka destekli yönetim sistemini hayata geçiriyor
MEB yapay zeka destekli yönetim sistemini hayata geçiriyor
Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan eğitim bilimleri
Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan eğitim bilimleri
Yılmaz: EİT'nin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyoruz
Yılmaz: EİT'nin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyoruz
İmamoğlu 31 Ocak'ta ifade verecek
İmamoğlu 31 Ocak'ta ifade verecek
Muharrem İnce CHP'ye katılıyor mu? Resmi açıklama geldi
Muharrem İnce CHP'ye katılıyor mu? Resmi açıklama geldi
Ticaret Bakanlığı 351 işletmeden savunma istedi
Ticaret Bakanlığı 351 işletmeden savunma istedi
Bakan Yumaklı: Kooperatiflerin kurumsal yapılarını sağlayanlara destek vereceğiz
Bakan Yumaklı: Kooperatiflerin kurumsal yapılarını sağlayanlara destek vereceğiz
Bakan Şimşek: Enflasyonu Kalıcı Olarak Düşüreceğiz
Bakan Şimşek: Enflasyonu Kalıcı Olarak Düşüreceğiz
Devlet Bahçeli konuşmasında gözyaşlarını tutamadı
Devlet Bahçeli konuşmasında gözyaşlarını tutamadı
Bakanlıktan, 'emekliye un çorbası, Bakan'a sosyete mantısı haberi'ne sert açıklama
Bakanlıktan, 'emekliye un çorbası, Bakan'a sosyete mantısı haberi'ne sert açıklama
MİT'ten gençlere kriptolu kariyer çağrısı
MİT'ten gençlere kriptolu kariyer çağrısı
Diyanet-Sen'den 'promosyon' tepkisi: Mağduriyetlere son verilmeli
Diyanet-Sen'den 'promosyon' tepkisi: Mağduriyetlere son verilmeli
En fazla üyeye sahip olan sendikalar belli oldu
En fazla üyeye sahip olan sendikalar belli oldu
Müzik öğretmeninin 41 yıl önce seslendirdiği türkü herkesin dilinde
Müzik öğretmeninin 41 yıl önce seslendirdiği türkü herkesin dilinde
Sağlık Bakanlığı'ndan teftiş seferberliği: Yeni denetim sistemi devrede
Sağlık Bakanlığı'ndan teftiş seferberliği: Yeni denetim sistemi devrede
Naci Görür büyük deprem için uyardı
Naci Görür büyük deprem için uyardı
Suriye gümrük vergisini düşürdü: 269 farklı ürünü kapsıyor
Suriye gümrük vergisini düşürdü: 269 farklı ürünü kapsıyor
Libya'nın enerjisini Türkiye dönüştürecek
Libya'nın enerjisini Türkiye dönüştürecek
Vurgunun miktarı dudak uçuklattı! Tek tek gözaltına alındılar
Vurgunun miktarı dudak uçuklattı! Tek tek gözaltına alındılar
Kahve fiyatında tarihi zirve
Kahve fiyatında tarihi zirve
Tüketicinin garanti çıkmazı! 'Müşteri memnuniyeti' satış yapılana kadar
Tüketicinin garanti çıkmazı! 'Müşteri memnuniyeti' satış yapılana kadar
Menajer Ayşe Barım tutuklandı
Menajer Ayşe Barım tutuklandı
4 kişilik ailenin ölü bulunmasına Valilik ve Savcılıktan açıklama
4 kişilik ailenin ölü bulunmasına Valilik ve Savcılıktan açıklama
Halk TV sunucusu, yetkilileri ve Barış Pehlivan'a 'bilirkişi' soruşturması
Halk TV sunucusu, yetkilileri ve Barış Pehlivan'a 'bilirkişi' soruşturması
Okullarda ikinci dönem için geri sayım başladı
Okullarda ikinci dönem için geri sayım başladı
Bakanlık açıkladı: Aile Hekiminden hastaneye gidenlere yüzde 50 indirim
Bakanlık açıkladı: Aile Hekiminden hastaneye gidenlere yüzde 50 indirim
Ak Parti'de büyük kongre tarihi belli oldu
Ak Parti'de büyük kongre tarihi belli oldu
16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi geliyor!
16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi geliyor!
Sabiha Gökçen'de gizemli olay: Pilotların radarındaki nesne bulunamadı
Sabiha Gökçen'de gizemli olay: Pilotların radarındaki nesne bulunamadı
İstanbul'da Ramazan sonuna kadar ete zam yok
İstanbul'da Ramazan sonuna kadar ete zam yok
Ana sayfaHaberler Terör

Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 3 tutuklama

Şanlıurfa ve Şırnak'ta terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 13:36, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 13:36
Yazdır
Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 3 tutuklama

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kamu güvenliğinin sağlanması ve toplumsal huzur ile refahın korunması amacıyla terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlar sürüyor.

MİT Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri tarafından, PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilenlere yönelik Şanlıurfa ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Güvenlik kaynakları, "terör örgütlerince yürütülen silahlı faaliyetlerin, örgüte finans sağlama çabalarının ve örgütün propaganda çalışmalarının" deşifre edilmesi, akamete uğratılması ile suçluların adalet önüne çıkartılmasına yönelik operasyonların itinayla sürdürüleceği belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber