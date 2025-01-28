Muharrem İnce CHP'ye katılıyor mu? Resmi açıklama geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.

MUHARREM İNCE CHP'YE KATILACAK MI?

Yücel, son günlerde çok konuşulan 'Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'ye katılacak' iddialarına cevap verdi.

İnce'nin partide daha önce önemli görevler aldığını hatırlatan Yücel, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımızla, partimizin yetkilileriyle her zaman görüşebilir. Bu konuda bir gelişme olacak olursa, yine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel gerekli açıklamayı kamuoyuyla paylaşır."

'MUHARREM BEY'İN BÖYLE BİR ARZUSU VAR'

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, "Muharrem Bey'in CHP'ye gelmek gibi bir niyeti olduğunu herkes biliyor. Ancak CHP'nin genel merkez yönetiminin bu konudaki tavrını bilmiyorum. Fakat Muharrem Bey'in böyle bir isteği, 'baba ocağı'na dönüş gibi bir arzusu olduğunu biliyorum" diye konuşmuştu.