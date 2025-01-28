TROY kart kullanımında rekor artış: 50 milyon kart

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), TROY logolu kartlara ilişkin 2024 yılı verilerini açıkladı. Buna göre, TROY kartlarla yapılan işlemler bir önceki yıla kıyasla 6 kat artarak 2,1 trilyon lirayı geçti. TROY'un pazar payı ise 8 puanlık artışla yüzde 18,3'e yükseldi.

2024 yılında TROY logolu kart sayısı yüzde 100 artışla 50 milyona ulaştı.

"2025 Hedefimiz: Yüzde 30 Pazar Payı"

BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, TROY'un büyüme ivmesini sürdürmek için yoğun çalışmalar yaptıklarını belirtti. Deniz, TROY logolu kartların Türkiye'de tüm ticaret noktaları ve e-ticaret platformlarında yaygın olarak kullanılmasını sağladıklarını ifade etti.

Deniz, şehir içi ulaşımda TROY'un kullanımını artırmak için yaptıkları çalışmalara değinerek, temassız ödeme teknolojileri ve uluslararası iş birliklerinin büyümeye katkı sağlayacağını söyledi.

TROY'un Gelecek Hedefleri

Deniz, 2025 yılı için hedeflerini şu sözlerle paylaştı:

"2025'te her kullanıcıda en az bir TROY kart bulunmasını ve kullanımda önceliğin TROY olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Böylece pazar payını yüzde 30'a çıkarmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın TROY markasına gösterdiği ilgi, kamu desteği ve sektör paydaşlarımızın katkılarıyla TROY'un lider konuma geleceğine inanıyoruz."