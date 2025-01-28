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İmamoğlu 31 Ocak'ta ifade verecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi, bazı soruşturmalarda görevli bilirkişileri hedef göstererek yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüste bulunduğu iddialarına ilişkin iki ayrı soruşturma kapsamında 31 Ocak'ta ifade vermek üzere adliyeye çağırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 14:02, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 14:09
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İmamoğlu 31 Ocak'ta ifade verecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlekin tehdit edilmesi ve bazı soruşturmalarda görevli bilirkişileri hedef göstererek yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüste bulunduğu iddialarına ilişkin iki ayrı soruşturma kapsamında 31 Ocakta ifade vermek üzere adliyeye çağırıldı.

Katıldığı Programda Başsavcı Hakkında Sözler


Katıldığı bir televizyon programında Başsavcı Gürlek ve ailesi hakkında kullandığı sözlerden dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan İmamoğlu için "bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanın etkilemeye teşebbüs edilmesi" suçundan dün ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma Detayları


  • Söz konusu soruşturma kapsamında Başsavcılıkça İmamoğluna ifade vermesi için çağrı kağıdı gönderildi.
  • Avukatının arandığı kaydedildi.
  • İBB Başkanı İmamoğlunun, her iki soruşturma kapsamında ifade vermek üzere 31 Ocakta İstanbul Adliyesine geleceği öğrenildi.


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