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Antalya'da tadilattaki otel yangınına ilişkin soruşturma başlatıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tadilat yapılan otelde çıkan yangına ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yangın nedeniyle yaralanan 2 işçinin tedavisi sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 15:00, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 15:19
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Cikcilli Mahallesi'nde otele dönüştürülen 10 katlı binada tadilat sırasında dün birinci katta çıkan ve yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınabilen yangının ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Konuya ilişkin görevlendirilen cumhuriyet savcısı, iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti ile olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma yaptı.

İtfaiye ve güvenlik güçlerinin raporları ile konunun uzmanı bilirkişilerden gelecek değerlendirmeler sonrası kusur tespiti yapılacak.

Adli soruşturma, toplanan deliller ve gelecek raporlara göre şekillenecek.

2 işçinin tedavisi sürüyor

Bu arada, 2 blok halindeki 10 katlı binada çıkan yangında 1. ve 2. katlar kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen ve dün tedavisinin ardından evine gönderilen 1 itfaiye erinin ardından dumandan etkilenen 3 işçiden 1'i de bugün taburcu edildi. Diğer 2 işçinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Alanya'da otel inşaatında çıkan yangın söndürüldü

Yangına, jandarma ve emniyetten 102 personel, 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), Antalya Büyükşehir Belediyesinden 14 itfaiye aracı, 35 personel, Alanya Belediyesinden 6 su tankeri, 6 personel, zabıta ekiplerinden 50 personel, Alanya Orman İşletme Müdürlüğünden 4 müdahale aracı, 12 personel, AFAD'dan 4 personel, UMKE'den 2 personel, Kızılay'dan 3 araç ve 4 ambulans ile müdahale edildiği öğrenildi.

Yanan otel içeriden görüntülendi

Öte yandan, dün akşam saatlerinde yanan otelin hasar gören alanları da gün ışığında görüntülendi. Görüntülerde, yanan 1. katta depolanan yatak, yastık, yorgan, otel malzemeleri, klima, banyo ve mutfak gereçlerinin de kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

Alanya'da dün 17.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi'nde daha önce konut olarak kullanılan ve otele dönüştürülen 10 katlı otelin ilk katında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, polis, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınırken binada mahsur kalan 4 işçi kurtarılmıştı.

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