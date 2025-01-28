Apartman yangını: Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangın, binanın çatısında hasara neden oldu.

Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi 4407. Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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