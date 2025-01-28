Apartman yangını: Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı
Kocaeli'de apartmanın çatısında yangın çıktı. Evde mahsur kalan 3 çocuk balkondan itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 15:15, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 15:16
Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi 4407. Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Apartmanın 4. katında, anne ve babalarının evde bulunmadığı belirtilen yabancı uyruklu 3 çocuk balkonda mahsur kaldı.
Ekiplerce merdivenli araçla kurtarılan 3, 4 ve 9 yaşlarındaki çocuklar, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangın, binanın çatısında hasara neden oldu.