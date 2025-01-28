Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan eğitim bilimleri

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, THE 2025 alan sıralaması yayımlandı.

THE'nın sıralamasında Türkiye'den pek çok üniversite farklı alanlarda dünyada ilk 1000'de yer alırken, özellikle eğitim bilimleri ve mühendislik alanında Türk üniversitelerinin başarısı öne çıktı.

Bu kapsamda, eğitim bilimleri alanında 35, mühendislikte 26, tıp ve sağlıkta 25, sosyal bilimlerde 24, işletme ve ekonomide 21, fen bilimlerinde 19, fizik bilimlerinde 18, bilgisayar bilimlerinde 17, sanat ve beşeri bilimlerde 11, psikolojide 5 Türk üniversitesi, alan sıralamalarında dünyada ilk 1000'e girmeyi başardı.

- Eğitim bilimlerinde ODTÜ ilk 100'de

THE'nın "Eğitim Bilimleri Alan Sıralaması"nda Türk üniversitelerinin başarısı öne çıktı.

Buna göre, eğitim alanındaki sıralamada ilk 100'de 1, ilk 500'de 6, ilk 1000'de 35 Türk üniversitesi yer aldı.

ODTÜ, listede ilk 100'e girmeyi başararak dünyada 89'uncu üniversite olurken, Boğaziçi Üniversitesi 151-175 aralığında, Hacettepe Üniversitesi 251-300 aralığında, Anadolu Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi ise 401-500 aralığında listeye girdi.

- Mühendislikte ilk 500'de 7, ilk 1000'de 26 Türk üniversitesi yer aldı

Elektrik ve elektronik, makine ve uzay, inşaat ile kimya mühendisliğinin incelendiği alanda, 18 performans göstergesine göre 97 ülkeden 1488 kurum değerlendirildi.

Mühendislik alanında Türkiye'den 26 üniversite dünyada ilk 1000'de yer aldı. Bu kapsamda, Koç Üniversitesi 201-250, ODTÜ 251-300, İTÜ ve Sabancı Üniversitesi ise 301-400, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi de 401-500 aralığında Türkiye'den listeye giren üniversiteler oldu.

- Tıp ve sağlık alanında Türkiye'den 25 üniversite ilk 1000'de

Tıp ve sağlık alanında Türkiye'den 25 üniversite ilk 1000'de yer aldı. Koç Üniversitesi tıp ve sağlık alanında 301-400, Hacettepe Üniversitesi ise 401-500 aralığında listeye girmeyi başararak, bu alanda Türkiye'de en başarılı olan üniversiteler oldu.

Sosyal bilimler alanında Türkiye'den 24 üniversite ilk 1000'e girdi. ODTÜ, 176-200 aralığında listeye girerken, Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi 201-250 aralığında yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi ise 251-300 aralığında listeye girdi.

- İşletme ve ekonomi alanında ilk 500'de 6, ilk 1000'de 21 Türk üniversitesi bulunuyor

İşletme ve ekonomi alanında sıralamada Türkiye'den 21 üniversite ilk 1000'de yer aldı. ODTÜ, 251-300 aralığında listeye girdi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ise 301-400 aralığında listede kendine yer buldu. İTÜ de 401-500 aralığında sıralamada yer aldı.

Fen bilimleri alanında Türkiye'den 19 üniversite 1000'e girerken, ODTÜ 301-400 aralığında listeye girdi. Fizik bilimleri alanında Türkiye'den 18 üniversite ilk 1000'e girdi. Koç Üniversitesi, ODTÜ ve Sabancı Üniversitesi 401-500 aralığında sıralamada yer buldu.

- Bilgisayar bilimleri alanında 17 üniversite 1000'de yer aldı

Bilgisayar bilimleri alanında sıralamada Türkiye'den 17 üniversite ilk 1000'e girdi. İTÜ ve ODTÜ, listede 251-300 aralığında sıralamaya girerken; Boğaziçi, Sabancı ve Yıldız Teknik 401-500 aralığında yer alan üniversiteler oldu.

Sanat ve beşeri bilimler alanında Türkiye'den 11 üniversite ilk 1000'de yer alırken, ODTÜ 201-250, Koç Üniversitesi 251-300 ve Boğaziçi Üniversitesi ise 401-500 aralığında yer buldu.

Psikoloji bilimleri alanında ise Türkiye'den 5 üniversite ilk 1000'e girdi. ODTÜ 251-300, Koç Üniversitesi 301-400, Boğaziçi Üniversitesi ise 401-500 aralığında listede yer aldı.

- "Üniversitelerimiz küresel düzeyde eğilimlere öncülük ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Türk üniversitelerinin sıralamalarda özellikle eğitim bilimleri ve mühendislik alanındaki yüksek performanslarına vurgu yaptı.

Üniversitelerin yıllara dayanan tecrübesi ve insan kaynağı birikiminin bu başarının en önemli sebebi olduğu değerlendirmesinde bulunan Özvar, "Bilhassa eğitim bilimleri olmak üzere tüm alanlarda üniversitelerimizin başarısı bizi çok memnun etti. Sıralamaların bize gösterdiği gibi üniversitelerimiz sadece dünyadaki gelişmelerin içinde olmakla kalmıyor, küresel düzeyde eğilimlere öncülük de ediyor. Sonuçlardan memnun olmakla birlikte üniversitelerimizin potansiyelinin daha yüksek olduğunun farkındayız." ifadelerini kullandı.

Özvar, Türkiye'de ve dünyada güçlü şekilde sürdürecekleri bilim iletişimiyle üniversitelerin ve bilim insanlarının başarılarını daha yüksek sesle duyuracaklarını belirterek, Türk üniversitelerinin dünyada marka eğitim kurumları olması yolunda attıkları adımların sıralamalarda da görünür olmasının sevindirici olduğunu bildirdi.

YÖK Başkanı Özvar, "Dünyanın bugününü değil yarınını okuyarak programlar ve müfredatlar oluşturuyoruz. Geçtiğimiz sene yapay zeka ve bilişim temelli ve istihdama duyarlı programlarla başlattığımız yükseköğretimdeki dönüşümü bu sene yine dijital ve yeşil beceriler ile sürdüreceğiz." görüşünü aktardı.

- THE Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması hakkında

İngiliz üniversite derecelendirme kuruluşu THE, sanat ve beşeri bilimler, işletme ve ekonomi, bilgisayar bilimleri, eğitim bilimleri, mühendislik, hukuk, fen bilimleri, tıp ve sağlık, fizik bilimleri, psikoloji ve sosyal bilimler olmak üzere 11 alanda en iyi üniversiteleri sıraladı.

Dünya genelinde önde gelen üniversiteler, THE 2025 Alan Sıralamasında 11 ana alan altındaki 33 disiplinde değerlendirildi.

THE Alan Sıralamasında, 80'den fazla ülke ve bölgeden 1000'in üstünde üniversite incelendi. THE Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamasında eğitim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm alanındaki nitelikleri göz önüne alınıyor.