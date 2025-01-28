MEB yapay zeka destekli yönetim sistemini hayata geçiriyor
Bakan Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle düzenlenen istişare toplantısında eğitim politikalarını ve yeni projeleri ele aldı. Yapay zeka destekli Bakanlık Yönetim Sistemi'nin yakında hayata geçirileceğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Gölbaşı'nda düzenlenen istişare toplantısında Bakanlık yöneticileri ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi öncesinde düzenlenen toplantıda, eğitim politikaları ve yeni projeler değerlendirildi.
Bakanlık açıklamasına göre Tekin, istişare kültürünü çalışmalarının merkezine koyduklarını belirterek, "Eğitimde başarı, bir ekip havasıyla aynı hedefe birlikte yürümekten geçer." dedi.
100 Binden Fazla Etkinlik Düzenlendi
Tekin, dönem sonu faaliyet haftasında Türkiye genelinde 100 binden fazla etkinlik düzenlendiğini ve bu etkinliklerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile entegre biçimde çocukların verimli zaman geçirmesine katkı sağladığını ifade etti.
Yapay Zeka Destekli Yönetim Sistemi
Toplantıda, yapay zeka destekli "Bakanlık Yönetim Sistemi"nin yakında kullanıma sunulacağı açıklandı. Tekin, bu sistemin anlık veri alımı, yatırım planlaması ve personel hareketliliği gibi karar alma süreçlerinde etkili olacağını belirtti.
Mevzuat Güncellemeleri ve İzleme Faaliyetleri
Bakan Tekin, il müdürlerinin yakın zamanda yapılan mevzuat güncellemelerini takip etmelerini ve izleme-değerlendirme süreçlerine daha fazla katkı sağlamalarını istedi.
Toplantıda, genel müdürler de kendi alanlarına ilişkin sunumlar yaparak fikir alışverişinde bulundu.