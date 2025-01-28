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Yeni YEKA modeliyle 20 yıl uygun fiyatlı elektrik temin edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni YEKA modeliyle 20 yıl boyunca piyasa fiyatının yarısı maliyetle elektrik sağlanacağını açıkladı. 8 milyar dolarlık doğal gaz ithalatı önlenecek, 50 bin kişiye yeşil istihdam sağlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 15:58, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 16:10
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Yeni YEKA modeliyle 20 yıl uygun fiyatlı elektrik temin edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, YEKA RES-2024 yarışmaları sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerini ve yeni YEKA modelinin detaylarını paylaştı.

Yeni YEKA Modeliyle Daha Ucuz Elektrik

Bakan Bayraktar, yeni YEKA modelinde proje devreye girdikten sonra 6 yıl boyunca piyasaya satış imkanı tanındığını, ardından 20 yıl boyunca kilovatsaat başına 3,50 sent/dolar bedelle elektriğin satılacağını belirtti. Bayraktar, "Bu modelle, piyasa fiyatının yarısı maliyetle elektrik üreterek vatandaşlara daha ucuz enerji sağlayacağız." dedi.

Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Artıyor

Edirne, Kırklareli ve Sivas'ta 1200 megavat kapasiteli rüzgar enerjisi yarışmalarını tamamladıklarını ifade eden Bayraktar, bu yarışmalara 18 kat talep geldiğini ve 40 firmanın teklif verdiğini söyledi. Bu süreçte, 1,2 milyar dolarlık bir yatırım yapılacağını ve her yıl 4,5 milyar kilovatsaat elektrik üretileceğini belirtti.

8 Milyar Dolarlık Doğal Gaz İthalatı Önleniyor

Yenilenebilir enerji projeleri sayesinde 800 milyon metreküp doğal gaz ithalatının önleneceğini kaydeden Bayraktar, "Bu, bugünkü fiyatlarla yılda 400 milyon dolar, 20 yılda ise 8 milyar dolar tasarruf anlamına geliyor." dedi.

Yerlilik Şartı ve Yeşil İstihdam

Bayraktar, yenilenebilir enerji yarışmalarında yerlilik şartına önem verdiklerini ve bu kapsamda ekipman üreticisi sayısının 27'den 500'e çıktığını belirtti. Ayrıca, 50 bin kişiye yeşil istihdam sağlandığını vurguladı.

2035 Hedefi: 120 Bin Megavat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2035 yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda, mevcut 33 bin megavatlık kapasitenin 120 bin megavata çıkarılacağını ifade eden Bayraktar, "Her yıl 2000 ila 2500 megavat YEKA yarışmaları düzenleyerek bu hedefe ulaşacağız." dedi.

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