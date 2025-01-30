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Sahte rapor soruşturmasında sosyal medya ile reklam detayı

Bartın'da sahte rapor soruşturmasında gözaltına alınan 17 kişiden İ.A'nın sosyal medya hesabında reklam yaptığı ortaya çıktı. İ.A.'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda yaşı beklemeden emeklilik, icralık olanlara kredi ve nakit desteği gibi vaatlerde bulunduğu belirlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 18:16, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 18:15
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Sahte rapor soruşturmasında sosyal medya ile reklam detayı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan 17 kişiden İ.A.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. İ.A.'nın kendi sosyal medya hesabında farklı isimlerdeki iki finans şirketi adıyla reklam paylaşımları yer aldı. Paylaşımlarda icralık olanlara bile kredi garantisi sunulurken, dolandırıcılara da itibar etmemeleri konusında uyarıların yer alması dikkat çekti. Sosyal medya aracılığıyla yapılan bir reklamda, "Maaşı boşta olanlara, icralık emekliye yüzde 100 kredi. İcralik ve hacizlik emekliler arayın. Kronik rahatsızlıklarınız var ise; emeklilikte yaşı beklemenize gerek yok. Yaşınızda alacağınız maaşın fazlasıyla vergi indiriminden yararlanarak emekli olabilirsiniz. 3600 gün SGK-Bağ-Kur gününüz varsa böyle bir hakkınız var. (Malulen değil). Şeker, tansiyon, kalp, astım, kilo fazlalığı, bel ve boyun fıtığı, böbrek rahatsızlığı, nefes darlığı, uyku apnesi gibi" ifadeler yer alırken, bir başka reklam paylaşımında ise, "Emeklilere aynı gün nakit destek kredi. Emeklilere müjde. Maaşından eline kuruş dahi kalmayan, kredi limiti dolu olup kredi çekemeyen emekliler ve dul yetim maaşı alanlara aynı gün 5 bin ile 20 bin arası nakit imkanı. Kesinlikle ön ödeme talep etmiyoruz. Edenlere de itibar etmeyiniz. İcralık ve hacizlik emekliler arayın" ifadeleri dikkat çekti.

Dolandırıcılar konusunda uyarıda bulunarak güven telkin eden paylaşımlardan birinde ise, "İcralik emekliye maaştan muafakatla, altın, telefon ve kömür. Nakit ihtiyacınızı ayni gün çözüyoruz. Ön ödeme isteyen dolandırıcılara inanmayın" ifadeleri kullanıldı.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler nezdinde nüfuz sahibi oldukları görünümü vererek usulsüz sağlık raporları ile emeklilik işlemleri gerçekleştirdikleri, sahte sağlık raporları temin ederek ÖTV indiriminden faydalandıkları, işe yerleştirme vaadiyle haksız menfaat sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan İ.A'nın da aralarında bulunduğu 17 kişinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" iddisı ie savcılıktaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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