Tarım işçisi yevmiyeleri bin lira oldu

Adana, Mersin ve Hatay'da faaliyet gösteren tarım işçisi ve işveren temsilcileri bir araya gelerek 2025 yılı günlük yevmiye fiyatlarını belirledi. Yapılan görüşmeler sonucunda asgari ücretin 26 bin 5 TL olarak belirlendiği hatırlatılarak, günlük yevmiye fiyatlarının da buna göre elci payı dahil 1000 TL olarak belirlendi. Günlük yevmiye fiyatının yüzde 10'u elçi tarafından alınmasıyla işçinin eline 909 TL geçeceği ifade edildi. Bu fiyatların 2026 yılının başlangıcına kadar geçerli olacağı da kaydedildi.

Öte yandan budama işçisi yevmiyesi de bin 100 TL olarak belirlendi. Öte yandan işçilerin günlük 8 saat çalışacağı belirtildi.