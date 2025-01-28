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Danıştay onadı: İstanbul'un 50 yıllık semt pazarı kapatıldı

İstanbul'un Avcılar ilçesinin Denizköşkler Mahallesi'nde 50 yıldan bu yana kurulan semt pazarının, mahalle sakinleri tarafından kapatılması istendi. Bölge sakinleri konuyu yargıya taşıdı. Şikayet dilekçesinde bu gibi yerlerin günümüz koşullarına uygun olmadığı anlatıldı. Semt pazarı, açılan dava sonunda Danıştay'ın kararı onamasıyla kapatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 17:18, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 17:22
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir semt pazarı, Danıştay kararıyla kapatıldı.

Denizköşkler Mahallesi'nde Ahmet Kaya Caddesi ile çevresindeki birçok sokakta pazar günleri açılan yaklaşık 500 tezgahın yer aldığı semt pazarına karşı çıkan bazı mahalleliler, 2012 yılında İstanbul 9'uncu Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Mahalle sakinleri, bu gibi yerlerin günümüz koşullarına uygun olmadığını, sağlıklı bir çevrede yaşam haklarının ihlal edildiğini, olağanüstü koşullarda ambulans, itfaiye başta olmak üzere çeşitli alanlarda görevlilerin hizmet vermesini engellediğini, bir kişinin zamanında müdahale edilemediği için yaşama veda ettiğini gerekçe gösterdi.

Bu dava 4 yıl önce Danıştay kararıyla onandı.

Davayı açanlar esnaf ve alışveriş ihtiyacı olanları mağdur etmemek için karardan 1,5 yıllığına bundan feragat etti.

Geçen süre içerisinde pazarın başka yere taşınması konusundaki isteklere rağmen bir gelişme sağlanamadı.

YENİ DAVA AÇILDI

Benzer şikayetlerin artması üzerine başka kişiler tarafından yeniden dava açıldı.

Ancak, İstanbul 6'ncı Bölge İdare Mahkemesi bu başvuruyu değerlendirerek olumsuz yanıt verince dosya Danıştay'a gönderildi.

Danıştay 4'üncü Dairesi 2024/1107 Esas numarası ile 2024/6059 numaralı kararında bölge idare mahkemesinde dava açan davacının Avcılar İlçesi, Ahmet Kaya Caddesi'nde kurulan semt pazarının öncelikle taşınması, bunun mümkün olmaması halinde kaldırılması istemiyle 25 Nisan 2022 tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptalinin istendiği belirtildi.

Kararda pazarın kurulduğu semtte ikamet edenlerin bu uygulamadan rahatsız oldukları, evlerine giriş çıkışlarının, esnafın ise işlerinin kurulan bu pazardan dolayı etkilendiği belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Her hafta aynı şekilde günlük yaşamları bu olaydan etkilenen semt sakinlerinden uzun süreli olarak bu fedakarlığa katlanmalarının beklenemeyeceği, bilirkişi raporunda; semt pazarının D-100 bağlantı yoluna kadar uzandığı, yoğun bir ulaşım ve yapılaşmanın bulunduğu caddede kurulan pazar tezgahlarının gerek ulaşımın gerekse belediye hizmetlerinin olumsuz olarak etkilendiği tespitlerine yer verildiği, bu nedenlerle pazar yerinin halkın sağlık, güvenlik gibi temel hizmetlerden yararlanmasını engellediği, ulaşım problemlerine neden olduğu..."

PAZARCILARA BİLGİ VERİLDİ

Hakkında dava açılan Avcılar Belediyesi bu konuda daha önce açılan davadan feragat edildiği, yönetimin pazar yerinin kaldırılması için herhangi bir taahhütte bulunmadığı ve ulaşımın engellenmediğini savundu.

Yüksek mahkeme dosyayı inceledikten sonra pazarın kapatılması veya taşınması gerektiğine karar verdi.

Karar, uygulanmak üzere 2024 yılının sonlarına doğru Avcılar Belediyesi'ne iletildi.

Ardından, noter aracılığıyla uygulanması için tebligat yapıldı.

Yasal sürenin dolması üzerine Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarının girişlerinin olduğu caddelere 2 Şubat'tan itibaren burada pazar açılamayacağı belirtildi.

Kararla ilgili pazarcılar odası ve pazarcılara da bilgi verildi. Belediye pazar günü söz konusu bölgede tezgah açılmasına izin verilmeyeceğini, yeni yer arayışının devam ettiğini bildirdi.

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