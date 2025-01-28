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2 kişinin öldüğü kazada alkollü sürücü 9 kez alkollü yakalanmış

Konya'nın Çumra ilçesinde dün otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Yaralı araç sürücüsünün 3.04 promil alkollü olduğu, daha önce 9 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı, ehliyetinin 22 Kasım 2036 tarihine kadar iptal edildiği ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 17:39, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 17:47
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2 kişinin öldüğü kazada alkollü sürücü 9 kez alkollü yakalanmış

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Çumra'ya bağlı Abditolu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahir Ferliarslan idaresindeki 42 CBK 50 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve Kamile Öztat yaralanırken, Melahat Ferliarslan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Kamile Öztat da hastanede kurtarılamadı. Kaza yapan otomobilin yaralı sürücüsünün hastanede yapılan alkol kontrolünde ise 3.04 promil alkollü olduğu ve daha önce 9 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı, ehliyetinin 22 Kasım 2036 tarihine kadar iptal edildiği ortaya çıktı. Sürücü Tahir Ferliarslan'ın ehliyeti, dün karıştığı kaza sonrasında jandarma ekipleri tarafından işlem yapılarak 5 yıl süreyle 22 Kasım 2041 tarihine kadar iptal edildi.

Sürücü Tahir Ferliarslan, hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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