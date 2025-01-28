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3 aylık bebeğini arkadaşına bırakıp, ortadan kayboldu

İzmir'de bir hastanede 3 ay önce dünyaya getirdiği erkek bebeğini Muğla'nın Milas ilçesindeki bir arkadaşına bırakan Öykü Y. (35) ortadan kayboldu. Öykü Y.'nin Bodrum'da yaşayan babasının da bakacak durumunu olmadığını belirtmesi üzerine bebek Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis, bebeğin babasının tespit edilip, annesinin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 17:58, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 18:00
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3 aylık bebeğini arkadaşına bırakıp, ortadan kayboldu

Öykü Y., 6 Ekim 2024 tarihinde İzmir'deki Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumdan sonra Öykü Y., çocuğunu Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan arkadaşına bıraktı. Arkadaşı, uzun süre bebeğini almaya gelmeyen Öykü Y.'ye ulaşamadı. Bunun üzerine arkadaşı durumu Öykü Y.'nin Bodrum'da yaşayan babası Tevfik Fikret Y.'ye (67) bildirdi. İddiaya göre, Tevfik Fikret Y., bebeğe bakabilecek durumunun olmadığını söyledi. Bunun üzerine Öykü Y.'nin arkadaşı, dün saat 22.00 sıralarında, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri 3 aylık bebeği Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kontrolleri yapılan bebeğin sağlık durumu iyi olduğu anlaşıldı. Nüfus kaydı olmayan bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayın ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bebeğin babasının tespit edilmesi ve annesine ulaşılması için çalışma başlattı.

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