Başmüfettişler Kartalkaya'daki yanan otelde inceleme yaptı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin çıkan yangında yaşamını yitirdiği otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başmüfettişleri incelemede bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 18:05, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 18:04
Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otelde 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.
Bakanlık tarafından görevlendirilen başmüfettişlerden 2'si ile Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, bölgeye gelerek otelde inceleme yaptı.
Yangın mahallinde bir süre inceleme yapan başmüfettişler, daha sonra bölgeden ayrıldı.
Taştan, gazetecilere, başmüfettişlerin inceleme ve araştırma yaptığını belirterek, rapor hazırlanacağını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettişin görevlendirildiğini bildirmişti.
Bakan Işıkhan, gerekli incelemelerin yapılacağını, Bakanlık olarak süreci yakından takip ettiklerini ifade etmişti.