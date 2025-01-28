Bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada 3 gözaltı

Başsavcılıkça, Halk TV yayınında, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınladığının ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında söz konusu eylemlere iştirak ettiği belirlenen Barış Pehlivan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Pehlivan, işlemleri için emniyete götürüldü.

Serhan Asker ve Seda Selek "bilirkişinin ifşa edilmesi" soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek, "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınladığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlere iştirak ettiği belirlenen Asker ve Selek gözaltına alındı.

Ayrıca, soruşturmada doğrultusunda gözaltına alınan Barış Pehlivan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.