TMO kabuklu fındık satışına başlıyor

Bakan Bolat'tan kira sorununa çözüm önerisi
Bakan Bolat'tan kira sorununa çözüm önerisi
Vatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdü
Vatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdü
Otel yangını için TBMM'de komisyon kuruluyor
Otel yangını için TBMM'de komisyon kuruluyor
Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları zorlaşıyor mu?
Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları zorlaşıyor mu?
Bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada 3 gözaltı
Bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada 3 gözaltı
TROY kart kullanımında rekor artış: 50 milyon kart
TROY kart kullanımında rekor artış: 50 milyon kart
Danıştay onadı: İstanbul'un 50 yıllık semt pazarı kapatıldı
Danıştay onadı: İstanbul'un 50 yıllık semt pazarı kapatıldı
CHP Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlatıyor
CHP Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlatıyor
Otel faciası: Damat genel müdür önce kendini kurtarmış
Otel faciası: Damat genel müdür önce kendini kurtarmış
MEB yapay zeka destekli yönetim sistemini hayata geçiriyor
MEB yapay zeka destekli yönetim sistemini hayata geçiriyor
Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan eğitim bilimleri
Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan eğitim bilimleri
Yılmaz: EİT'nin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyoruz
Yılmaz: EİT'nin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyoruz
İmamoğlu 31 Ocak'ta ifade verecek
İmamoğlu 31 Ocak'ta ifade verecek
Muharrem İnce CHP'ye katılıyor mu? Resmi açıklama geldi
Muharrem İnce CHP'ye katılıyor mu? Resmi açıklama geldi
Ticaret Bakanlığı 351 işletmeden savunma istedi
Ticaret Bakanlığı 351 işletmeden savunma istedi
Bakan Yumaklı: Kooperatiflerin kurumsal yapılarını sağlayanlara destek vereceğiz
Bakan Yumaklı: Kooperatiflerin kurumsal yapılarını sağlayanlara destek vereceğiz
Bakan Şimşek: Enflasyonu Kalıcı Olarak Düşüreceğiz
Bakan Şimşek: Enflasyonu Kalıcı Olarak Düşüreceğiz
Devlet Bahçeli konuşmasında gözyaşlarını tutamadı
Devlet Bahçeli konuşmasında gözyaşlarını tutamadı
Bakanlıktan, 'emekliye un çorbası, Bakan'a sosyete mantısı haberi'ne sert açıklama
Bakanlıktan, 'emekliye un çorbası, Bakan'a sosyete mantısı haberi'ne sert açıklama
MİT'ten gençlere kriptolu kariyer çağrısı
MİT'ten gençlere kriptolu kariyer çağrısı
Diyanet-Sen'den 'promosyon' tepkisi: Mağduriyetlere son verilmeli
Diyanet-Sen'den 'promosyon' tepkisi: Mağduriyetlere son verilmeli
En fazla üyeye sahip olan sendikalar belli oldu
En fazla üyeye sahip olan sendikalar belli oldu
Müzik öğretmeninin 41 yıl önce seslendirdiği türkü herkesin dilinde
Müzik öğretmeninin 41 yıl önce seslendirdiği türkü herkesin dilinde
Sağlık Bakanlığı'ndan teftiş seferberliği: Yeni denetim sistemi devrede
Sağlık Bakanlığı'ndan teftiş seferberliği: Yeni denetim sistemi devrede
Naci Görür büyük deprem için uyardı
Naci Görür büyük deprem için uyardı
Suriye gümrük vergisini düşürdü: 269 farklı ürünü kapsıyor
Suriye gümrük vergisini düşürdü: 269 farklı ürünü kapsıyor
Libya'nın enerjisini Türkiye dönüştürecek
Libya'nın enerjisini Türkiye dönüştürecek
Vurgunun miktarı dudak uçuklattı! Tek tek gözaltına alındılar
Vurgunun miktarı dudak uçuklattı! Tek tek gözaltına alındılar
Kahve fiyatında tarihi zirve
Kahve fiyatında tarihi zirve
Tüketicinin garanti çıkmazı! 'Müşteri memnuniyeti' satış yapılana kadar
Tüketicinin garanti çıkmazı! 'Müşteri memnuniyeti' satış yapılana kadar
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TMO kabuklu fındık satışına başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), KDV hariç 2024 mahsulü için 145,00 TL/Kg, 2023 mahsulü için 135,00 TL/Kg, 2022 mahsulü için ise 125,00 TL/Kg fiyatla kabuklu fındık satışlarına başlanıldığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 19:53, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 20:03
Yazdır
TMO kabuklu fındık satışına başlıyor

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Toprak Mahsulleri Ofisi, faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili olarak aldığı önlemlerle üretici, tüketici ve ilgili sektör lehine piyasa düzenleme görevini yerine getirmektedir. Tarımsal ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan ve kuruluşumuz stoklarında bulunan kabuklu fındıkların ülkemiz ve bölge ekonomisine katkı sağlamasını teminen (Levant Kalite, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre-KDV hariç) 29.01.2025 tarihinden itibaren satışa açılmasına karar verilmiş olup; 2024 mahsulü için 145,00 TL/Kg, 2023 mahsulü için 135,00 TL/Kg, 2022 mahsulü için ise 125,00 TL/Kg fiyatlarla kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak satışa açılmıştır. İstekliler ilgili Başmüdürlüğe müracaatta bulunarak, almak istediği ürün bedelini banka hesabına nakit ya da kredi kartı ile ödeme yaptıktan sonra teslimatlara hemen başlanacaktır. Aynı depo için birden fazla isteklinin müracaat etmesi halinde parasını yatıran ve aracını gönderenden başlanarak sıra ile teslimat yapılacaktır. Numune talep edilmesi halinde KDV dahil 350,00 TL/Kg fiyattan en az 5 kilogram olacak şekilde karşılanacaktır" denildi.

Açıklamada satışların Trabzon, Ordu, Samsun ve Sakarya TMO Başmüdürlüklerince yapılacağı belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber