Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları zorlaşıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber, Sabah ve Takvim ortak YouTube yayınında, öğretmen atama süreci ve yeni Akademi Giriş Sınavı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, öğretmen adaylarının daha donanımlı bir şekilde göreve başlamalarını hedeflediklerini vurguladı.

KPSS Yerine Akademi Giriş Sınavı

Bakan Tekin, 2024 yılı itibarıyla KPSS'nin son kez öğretmen atamalarında kullanılacağını belirterek, bundan sonraki süreçte Akademi Giriş Sınavı'nın devreye alınacağını söyledi. Yeni sınav sisteminin öğretmen adayları için daha kolay ve alan odaklı bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Tekin, şunları söyledi:

"Akademi Giriş Sınavı, KPSS'ye kıyasla öğretmen arkadaşlarımızın kendi uzmanlıklarına daha uygun ve daha rahat hazırlanabilecekleri bir sınav olacak. Bu sınav, teorik bilginin yanı sıra pratikte de adayları ölçmeye yönelik olacak."

Staj ve Çoklu Değerlendirme Süreci

Yeni sistemle birlikte öğretmen adaylarının yalnızca sınav sonuçlarına değil, pratikteki performanslarına da bakılacağını belirten Tekin, şu detayları paylaştı:

"Öğretmen adaylarımız, farklı okul türlerinde ve sosyoekonomik yapıya sahip bölgelerde staj yapacak. Staj süresince adaylarımız, sahada yıllarca deneyim kazanmış öğretmenler tarafından değerlendirilecek. Bu çoklu değerlendirme sistemiyle öğretmen adaylarının sahaya daha hazır bir şekilde gönderilmesini hedefliyoruz."

14 Aylık Eğitim ve Hazırlık Süreci

Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alacak öğretmen adayları, yaklaşık 14 aylık bir süreçte teorik ve pratik eğitimlerden geçecek. Bu süreçte adaylar, köy okulları dahil olmak üzere farklı türdeki okullarda staj yaparak deneyim kazanacak. Tekin, bu sistemin öğretmenlerin mesleğe daha bilinçli ve hazırlıklı başlamalarını sağlayacağını belirtti.

Daha Objektif Bir Değerlendirme Mekanizması

Yeni sistemin daha objektif ve kapsamlı bir değerlendirme mekanizması sunduğunu ifade eden Tekin, velilerin ve öğrencilerin öğretmenlerden beklentilerini karşılamaya yönelik bir yapı oluşturulduğunu söyledi.