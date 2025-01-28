Engelli öğretmen ataması olacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, engelli öğretmenler için atama yapılacağını duyurdu. Atama sayısının ve tarihin, Cumhurbaşkanı tarafından yakın zamanda açıklanacağı belirti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 20:17, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 21:15
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber, Sabah ve Takvim ortak YouTube yayınında engelli öğretmen adaylarını sevindirecek bir açıklama yaptı. Tekin, engelli öğretmen atamalarının mutlaka yapılacağını belirterek, bu konuda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Personel Başkanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.Tekin, şu açıklamalarda bulundu:
"Engelli öğretmen atamalarıyla ilgili teklifimizi ilettik. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Personel Başkanlığı ile koordinasyon halindeyiz. Sayıyı ve atama tarihini belirleme çalışmaları devam ediyor. Yakın bir zamanda, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda bir açıklama yapmasını bekliyoruz."