Engelli öğretmen ataması olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber, Sabah ve Takvim ortak YouTube yayınında engelli öğretmen adaylarını sevindirecek bir açıklama yaptı. Tekin, engelli öğretmen atamalarının mutlaka yapılacağını belirterek, bu konuda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Personel Başkanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

"Engelli öğretmen atamalarıyla ilgili teklifimizi ilettik. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Personel Başkanlığı ile koordinasyon halindeyiz. Sayıyı ve atama tarihini belirleme çalışmaları devam ediyor. Yakın bir zamanda, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda bir açıklama yapmasını bekliyoruz."