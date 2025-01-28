Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Bakan Bolat'tan kira sorununa çözüm önerisi
Bakan Bolat'tan kira sorununa çözüm önerisi
Vatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdü
Vatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdü
Otel yangını için TBMM'de komisyon kuruluyor
Otel yangını için TBMM'de komisyon kuruluyor
Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları zorlaşıyor mu?
Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları zorlaşıyor mu?
Bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada 3 gözaltı
Bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada 3 gözaltı
TROY kart kullanımında rekor artış: 50 milyon kart
TROY kart kullanımında rekor artış: 50 milyon kart
Danıştay onadı: İstanbul'un 50 yıllık semt pazarı kapatıldı
Danıştay onadı: İstanbul'un 50 yıllık semt pazarı kapatıldı
CHP Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlatıyor
CHP Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlatıyor
Otel faciası: Damat genel müdür önce kendini kurtarmış
Otel faciası: Damat genel müdür önce kendini kurtarmış
MEB yapay zeka destekli yönetim sistemini hayata geçiriyor
MEB yapay zeka destekli yönetim sistemini hayata geçiriyor
Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan eğitim bilimleri
Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan eğitim bilimleri
Yılmaz: EİT'nin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyoruz
Yılmaz: EİT'nin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyoruz
İmamoğlu 31 Ocak'ta ifade verecek
İmamoğlu 31 Ocak'ta ifade verecek
Muharrem İnce CHP'ye katılıyor mu? Resmi açıklama geldi
Muharrem İnce CHP'ye katılıyor mu? Resmi açıklama geldi
Ticaret Bakanlığı 351 işletmeden savunma istedi
Ticaret Bakanlığı 351 işletmeden savunma istedi
Bakan Yumaklı: Kooperatiflerin kurumsal yapılarını sağlayanlara destek vereceğiz
Bakan Yumaklı: Kooperatiflerin kurumsal yapılarını sağlayanlara destek vereceğiz
Bakan Şimşek: Enflasyonu Kalıcı Olarak Düşüreceğiz
Bakan Şimşek: Enflasyonu Kalıcı Olarak Düşüreceğiz
Devlet Bahçeli konuşmasında gözyaşlarını tutamadı
Devlet Bahçeli konuşmasında gözyaşlarını tutamadı
Bakanlıktan, 'emekliye un çorbası, Bakan'a sosyete mantısı haberi'ne sert açıklama
Bakanlıktan, 'emekliye un çorbası, Bakan'a sosyete mantısı haberi'ne sert açıklama
MİT'ten gençlere kriptolu kariyer çağrısı
MİT'ten gençlere kriptolu kariyer çağrısı
Diyanet-Sen'den 'promosyon' tepkisi: Mağduriyetlere son verilmeli
Diyanet-Sen'den 'promosyon' tepkisi: Mağduriyetlere son verilmeli
En fazla üyeye sahip olan sendikalar belli oldu
En fazla üyeye sahip olan sendikalar belli oldu
Müzik öğretmeninin 41 yıl önce seslendirdiği türkü herkesin dilinde
Müzik öğretmeninin 41 yıl önce seslendirdiği türkü herkesin dilinde
Sağlık Bakanlığı'ndan teftiş seferberliği: Yeni denetim sistemi devrede
Sağlık Bakanlığı'ndan teftiş seferberliği: Yeni denetim sistemi devrede
Naci Görür büyük deprem için uyardı
Naci Görür büyük deprem için uyardı
Suriye gümrük vergisini düşürdü: 269 farklı ürünü kapsıyor
Suriye gümrük vergisini düşürdü: 269 farklı ürünü kapsıyor
Libya'nın enerjisini Türkiye dönüştürecek
Libya'nın enerjisini Türkiye dönüştürecek
Vurgunun miktarı dudak uçuklattı! Tek tek gözaltına alındılar
Vurgunun miktarı dudak uçuklattı! Tek tek gözaltına alındılar
Kahve fiyatında tarihi zirve
Kahve fiyatında tarihi zirve
Tüketicinin garanti çıkmazı! 'Müşteri memnuniyeti' satış yapılana kadar
Tüketicinin garanti çıkmazı! 'Müşteri memnuniyeti' satış yapılana kadar
Ana sayfaHaberler Spor

Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 20:40, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 20:48
Yazdır
Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı

TFF, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Alanyaspor - Başakşehir müsabakasının 35. dakikasında konuk ekip atağı sonrası VAR, hakem Emre Kargın'a 'potansiyel penaltı incelemesi' önerisinde bulundu. Kenara gelerek pozisyonu izleyen Kargın, Hadergjonaj'ın Piatek ile girdiği ikili mücadelede topa elle müdahalesini belirledi ancak pozisyon öncesi Kemen'in Yusuf'a faul yaptığını tespit ederek, sahaya döndü ve Alanyaspor lehine faul çaldı.

- Galatasaray - Konyaspor maçının 18. dakikasında Osimhen ceza sahası içinde yerde kalırken, hakem Halil Umut Meler'e VAR'dan uyarı yapıldı. Kenara gelerek pozisyonu izleyen Meler, Adil'in Osimhen'e müdahalesini belirleyerek ev sahibi lehine penaltı noktasını gösterdi.

- Kasımpaşa - Hatayspor karşılaşmasının 5. dakikasında Fall, ceza yayı önünde rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, 'potansiyel kırmızı kart' uyarısıyla kenara geldi. Sahaya dönen hakem Metoğlu, bariz gol şansı nedeniyle faul yapan Francisco Calvo'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

- Kasımpaşa - Hatayspor müsabakasının 42. dakikasında kullanılan serbest vuruşta Cemali Sertel kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, gol öncesi potansiyel kaleciye müdahale sebebiyle VAR monitörüne çağrıldı. Pozisyonu izleyerek sahaya dönen Metoğlu, Hataysporlu oyuncu Kilama'nın kaleci Gianniotis'i engellediğini belirleyerek golü iptal etti.

- Kasımpaşa - Hatayspor maçının 45+7. dakikasında kullanılan serbest vuruş sonrası hakem Metoğlu, elle oynama kararı vererek Kasımpaşa lehine düdük çaldı. VAR'dan potansiyel penaltı incelemesi için 3. kez kenara gelen Metoğlu, Aboubakar'ın kafa vuruşu sonrası Opoku'nun elle oynadığını belirleyerek Hatayspor lehine penaltı noktasını gösterdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber