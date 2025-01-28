Vicdanları sızlatan olay: Annesi kabul etmedi, Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde annesinin reddettiği 3 aylık bebek, Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 21:07, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 21:19
Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce dünyaya gelen bebeğin bakımını üstlenmek istemeyen annesi Ö.Y., bebeğini Milas'taki kadın arkadaşına bıraktı. Aradan zaman geçmesine rağmen bebeği almayınca kadın anneye ulaşmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Bunun üzerine kadın, bebeği Bodrum'daki dedesine teslim etti. Yaşlı olması nedeniyle bebeğe bakamadığı öğrenilen dedenin ihbarı üzerine bebek önce Bodrum Devlet Hastanesine, ardından da ambulansla Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi. Yaşanan olay vicdanları sızlatırken, anne Ö.Y.'nin ise polis tarafından arandığı öğrenildi.