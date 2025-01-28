Otel yangını için TBMM'de komisyon kuruluyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı alındı.

21 Ocak'ta sabaha karşı çıkan yangında çoğu çocuk 78 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralanmıştı. Olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve ihmal iddialarını gündeme taşımıştı.

Genel Kurul, bütün parti gruplarının Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin verdiği araştırma önergelerini görüşmek üzere toplandı. Görüşmelerin ardından önergeler birleştirilerek kabul edildi ve yangının nedenlerinin araştırılması, sorumluların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi.

Yangının ardından alınacak önlemler ve mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi için komisyonun çalışmaları yakından takip edilecek.